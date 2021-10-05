Из-за горящего матраса в российской больнице погибли два человека

5 октября произошел пожар в одном из корпусов инфекционной больницы Кирова. Погибли двое больных — 66-летний и 82-летний мужчины.

Персонал больницы пытался самостоятельно ликвидировать возгорание матраса, который загорелся в палате, сообщает местный сайт vkirove.ru.

Аппаратов ИВЛ в палате не было. Там находились три пациента, которые были «на кислороде».

После приезда пожарных 41 пациент был эвакуирован в другие подразделения инфекционных госпиталей.

На месте работали МЧС, Следственный комитет и прокуратура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных.