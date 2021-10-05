Из-за горящего матраса в российской больнице погибли два человека

Персонал больницы пытался самостоятельно ликвидировать возгорание матраса, который загорелся в палате, сообщает местный сайт vkirove.ru.
Аппаратов ИВЛ в палате не было. Там находились три пациента, которые были «на кислороде».
После приезда пожарных 41 пациент был эвакуирован в другие подразделения инфекционных госпиталей.
На месте работали МЧС, Следственный комитет и прокуратура.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных.