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21 апреля
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Происшествия

На Алтае железнодорожный поезд переехал замешкавшегося пенсионера

На станции Ползуново в Алтайском крае произошла трагедия. Под колесами поезда оказался пожилой местный житель, травмы которого оказались не совместимы с жизнью.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

В дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось.

Погибшим оказался 63-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

На железной дороге запрещено:

  • ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;
  • переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
  • переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
  • подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;
  • проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;
  • бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего.
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