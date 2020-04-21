На Алтае железнодорожный поезд переехал замешкавшегося пенсионера

На станции Ползуново в Алтайском крае произошла трагедия. Под колесами поезда оказался пожилой местный житель, травмы которого оказались не совместимы с жизнью.

В дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось.

Погибшим оказался 63-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

На железной дороге запрещено: