На Алтае железнодорожный поезд переехал замешкавшегося пенсионера

В дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось.
Погибшим оказался 63-летний местный житель.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
На железной дороге запрещено:
- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;
- переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;
- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего.