Из-за коррупции сняли с должности главу радиотехнических войск ВКС и отправили в «Матросскую тишину»

Начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана сняли с должности после того, как ему были предъявлены обвинения в коррупции, сообщает ТАСС .

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат», — заявил сам генерал-майор в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о продлении ему ареста.

По словам офицера, следователь также сообщил ему, что замглавы Минобороны Николай Панков уже подписал приказ о его увольнении из Вооруженных сил.

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал главу радиотехнических войск до 20 апреля. Уточнялось, что его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), пишет Lenta.ru.

Камера

Обвиняемый в коррупции экс-глава Радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан помещен в шестиместную камеру в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Хуруджи, посетивший изолятор.

По его словам, среди соседей Кобана двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, еще один — в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Еще один сокамерник генерала — водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. Водитель проходит по делу как посредник.

В камере есть телевизор, холодильник, пишет bfm.ru.

Что произошло

По версии следствия, Кобан получил 5 миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. При этом сам генерал себя виновным не признает.

Имущество генерала арестовано.