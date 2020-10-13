Из-за кражи водосчетчиков в Барнауле затопило дом. Там их постоянно воруют, но полицию это мало интересует

Неприятность произошла в доме № 34а по улице Малахова. Причем, по словам местных жителей, там неоднократно происходят кражи счетчиков, которые расположены в подъезде.
«В сентябре украли счетчики 20-ти квартир — по два счетчика в люке. При этом дом находится под охранной ЧОП», — отметила одна из жительниц.
При этом «четыре собственника написали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела». Борцов за общественную безопасность не заинтересовал слишком маленький ущерб.
11 октября вновь украли счетчики, что привело к затоплению второго этажа и лифтовой, а также коммерческих помещений на первом этаже. К примеру, по словам женщины, сильно пострадал медцентр.
«Полицейские сняли отпечатки и просмотрели камеры, но не верится, что они приложат все усилия, чтобы найти того, кто это устроил. Получается, что на жителей возложат материальные траты, включая утечку горячей воды в течение часа», — отметила жительница дома.