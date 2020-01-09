Из-за лесных пожаров на зеленом континенте погибло более 1 млрд диких животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.

«В штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как проводилось исследование

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год, сообщает .

Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс.

Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

Ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше.

При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей.

Но пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным.

Бедствие

Из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, есть пропавшие без вести. Огнем уничтожено более пяти тысяч построек.

Люди из прибрежных районов спасаются на пляжах и на катерах в воде.

Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и — впервые в истории — военнослужащих запаса, пишет bfm.ru.

В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.

Леса в Австралии горят каждое лето. Эвкалипты, пропитанные эфирными маслами, в засуху вспыхивают как свечки. Природа приспособилась к этому: многие семена выдерживают высокие температуры и прорастают затем на пепелище.

Но в этом году масштаб и длительность пожаров катастрофичны. Лесные пожары на зеленом континенте начались две недели назад.