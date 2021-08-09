9 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Из-за лихача два ребенка пострадали в ДТП на Семинском перевале

ДТП произошло 8 августа около 11:30 часов на 578-м километре Чуйского тракта (подъем на Семинский перевал со стороны Шебалино), столкнулись автомобили Toyota Corona Premio, ВАЗ-21213 и Honda Odyssey, пишут «Новости Горного Алтая».

ДТП на Семинском перевале.
ДТП на Семинском перевале.
www.gorno-altaisk.info.

Предварительно установлено, что навстречу 20-летней жительнице Шебалинского района, управлявшей автомобилем Toyota и поднимавшейся на перевал, неожиданно навстречу выехал автомобиль.

Уходя от столкновения, она сама выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением 52-летнего жителя Новосибирска. От удара ВАЗ отлетел на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Honda Odyssey под управлением 47-летнего жителя Кемеровской области.

В медицинское учреждение с травмами были доставлены пассажиры автомобиля ВАЗ — жительницы Новосибирска 1977 и 2018 года рождения — и пассажир автомобиля Honda — житель Кемеровской области 2016 года рождения. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Водители автомобилей были трезвые, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают автомобиль и личность водителя, создавшего аварийную ситуацию на дороге.

Смотрите также
Только самые важные новости! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость