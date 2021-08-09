Из-за лихача два ребенка пострадали в ДТП на Семинском перевале

ДТП произошло 8 августа около 11:30 часов на 578-м километре Чуйского тракта (подъем на Семинский перевал со стороны Шебалино), столкнулись автомобили Toyota Corona Premio, ВАЗ-21213 и Honda Odyssey, пишут «Новости Горного Алтая».

Предварительно установлено, что навстречу 20-летней жительнице Шебалинского района, управлявшей автомобилем Toyota и поднимавшейся на перевал, неожиданно навстречу выехал автомобиль.

Уходя от столкновения, она сама выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением 52-летнего жителя Новосибирска. От удара ВАЗ отлетел на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Honda Odyssey под управлением 47-летнего жителя Кемеровской области.

В медицинское учреждение с травмами были доставлены пассажиры автомобиля ВАЗ — жительницы Новосибирска 1977 и 2018 года рождения — и пассажир автомобиля Honda — житель Кемеровской области 2016 года рождения. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Водители автомобилей были трезвые, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают автомобиль и личность водителя, создавшего аварийную ситуацию на дороге.