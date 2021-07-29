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Происшествия

Из-за мощного лесного пожара эвакуировали туристов в Анталье

В районе турецкой туристической провинции Анталья бушует крупный лесной пожар. Властям пришлось эвакуировать пять населенных пунктов, сообщает РИА Новости.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

Пожар полыхает в районе Манавгат, пишет местное издание Hürriyet Daily News. Огонь накрыл десятки гектаров леса.

Власти эвакуируют туристов, дым виден в соседних городах.

Борьбой со стихией заняты 19 вертолетов, 103 пожарных машин и 412 сотрудников местных спасательных служб. Пока справиться с очагами пожара не удается.

Причины пожара выясняются, пишет polit.ru.

Леса горят и в России — ущерб от лесных пожаров в Якутии власти оценили в 1 млрд рублей.

Дым от пожара в Якутии дошел до Иркутской области.

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