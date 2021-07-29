Из-за мощного лесного пожара эвакуировали туристов в Анталье

Пожар полыхает в районе Манавгат, пишет местное издание Hürriyet Daily News. Огонь накрыл десятки гектаров леса.
Власти эвакуируют туристов, дым виден в соседних городах.
Борьбой со стихией заняты 19 вертолетов, 103 пожарных машин и 412 сотрудников местных спасательных служб. Пока справиться с очагами пожара не удается.
Причины пожара выясняются, пишет polit.ru.
Леса горят и в России — ущерб от лесных пожаров в Якутии власти оценили в 1 млрд рублей.
Дым от пожара в Якутии дошел до Иркутской области.