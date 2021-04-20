Из-за небрежности произошла беспрецедентная утечка данных тысяч российских компаний

Эксперты в области кибербезопасности компании Infosecurity a Softline company обнаружили масштабную утечку корпоративных данных нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, которые размещали информацию о своих сотрудниках в бесплатном сервисе для планирования задач Trello, сообщает «КоммерсантЪ».

По словам аналитиков, произошедшая утечка беспрецедентна по своим масштабам: в открытый доступ попали около миллиона публичных досок из Trello. Все они индексируются поисковыми системами, поэтому злоумышленники могут без труда добыть из них конфиденциальную информацию.

«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании», — подчеркнул гендиректор infosecurity Кирилл Солодовников.

Платформа позволяет бесплатно создавать виртуальные доски, на которых сотрудники компании могут размещать полезную информацию, пишет Lenta.ru. Это логины и пароли от корпоративных сервисов, телефоны работников, производственные процессы, текущие задачи конфиденциальные документы и другое.

Ранее киберспециалисты предупредили — в мае может начаться мощная атака хакеров на счета россиян. В начале марта в теневом интернете появилось заманчивое предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Подключение к нему позволяет перехватить контроль над системой сигнализации SS7, управляющей трафиком оператора.