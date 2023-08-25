25 августа
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Происшествия

Из-за ночного шторма в Новосибирске рейсы перенаправили в барнаульский аэропорт

Непогода разыгралась в Новосибирске вечером 24 августа, оставив жителей без света, затопив несколько районов, вызвав несколько пожаров и заставив пассажиров авиарейсов изменить планы, сообщает "BFM-Новосибирск".

Гроза в Алтайском крае.
Гроза в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

Из-за плохой погоды закрылся аэропорт Толмачево. Все рейсы перенаправили в Барнаул.

Также сильный ливень затопил центральные районы. А гроза вызвала несколько пожаров - загорелись фонари, автомобили и даже частные дома.

Кроме того, новосибирцы жаловались на массовые отключения электричества и мигание света.

Одно из самых тревожных отключений света произошло, когда люди находились в лифте - им пришлось ждать перезагрузки системы, чтобы просто выйти из него, передает НГС.

Ранее барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером.

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