Из-за ночного шторма в Новосибирске рейсы перенаправили в барнаульский аэропорт

Из-за плохой погоды закрылся аэропорт Толмачево. Все рейсы перенаправили в Барнаул.
Также сильный ливень затопил центральные районы. А гроза вызвала несколько пожаров - загорелись фонари, автомобили и даже частные дома.
Кроме того, новосибирцы жаловались на массовые отключения электричества и мигание света.
Одно из самых тревожных отключений света произошло, когда люди находились в лифте - им пришлось ждать перезагрузки системы, чтобы просто выйти из него, передает НГС.
Ранее барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером.