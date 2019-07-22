Из-за отсутствия противоядия в больнице умер фермер после укуса гадюки

В Сосновском районе Челябинской области после укуса гадюки умер 46-летний мужчина. Противоядия в больнице района, где водятся гадюки, не оказалось.

Сыворотка поступила в больницу на следующий день после смерти пострадавшего.

Мужчина занимался разведением лошадей, и 17 июля отвязывал коня от колышка, когда его в руку укусила гадюка, пишет 74.ru.

Он убил змею и сразу обратился к врачам. По словам знакомых, скорая помощь прибыла через 40 минут, его госпитализировали, но не спасли. Очевидцы утверждают, что в больнице он в течение шести часов ждал помощи, но не получал ее.

Поздно вечером родственникам позвонил врач и сказал, что мужчина скончался, пишет «Росбалт». Сыворотку в больницу привезли только в день похорон.

В Минздраве Челябинской области подтвердили, что сыворотки в районной больнице села Долгодеревенское не было. Ее заказали в тот же день, но привезли только на следующий, когда мужчина уже умер. В Минздраве опровергли информацию о том, что пострадавший долго ждал помощи, и сообщили, что интоксикацию усугубляла хроническая патология.

«Через врачебную комиссию учреждения было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки обыкновенной лошадиной очищенной, сыворотку против яда гадюки в больницу поставили 18 июля», — констатировали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что россиянка умерла от укуса гадюки у границы с Казахстаном. Ее тело нашли родственники, обеспокоенные ее долгим отсутствием.