Из-за подгузника самолет совершил экстренную посадку

Это произошло в США.

Кто-то из летевших на борту сходил в туалет и обнаружил там подозрительный предмет. Он был похож на бомбу.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту, пишет svpressa.ru. Пассажиров эвакуировали.

Сотрудники службы безопасности обследовали лайнер. И нашли "бомбу" — подгузник для взрослых.

Самолет продолжил полет.

Ранее Boeing совершил посадку с одним работающим двигателем в Сибири. Boeing 737 авиакомпании S7 выполнял рейс Москва — Томск. Но вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево (Новосибирск).

Экипаж совершил посадку с одним работающим двигателем. На борту находились 165 человек.

Сейчас пассажиры находятся в Толмачево, ожидают резервного борта, который доставит их к месту назначения.