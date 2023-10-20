Из-за подгузника самолет совершил экстренную посадку

Это произошло в США.
Кто-то из летевших на борту сходил в туалет и обнаружил там подозрительный предмет. Он был похож на бомбу.
Экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту, пишет svpressa.ru. Пассажиров эвакуировали.
Сотрудники службы безопасности обследовали лайнер. И нашли "бомбу" — подгузник для взрослых.
Самолет продолжил полет.
Ранее Boeing совершил посадку с одним работающим двигателем в Сибири. Boeing 737 авиакомпании S7 выполнял рейс Москва — Томск. Но вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево (Новосибирск).
Экипаж совершил посадку с одним работающим двигателем. На борту находились 165 человек.
Сейчас пассажиры находятся в Толмачево, ожидают резервного борта, который доставит их к месту назначения.