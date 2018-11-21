Из-за поломки водонапорных башен жители сел на Алтае вынуждены топить снег и скупать в магазинах воду

Без водоснабжения жители поселка Октябрьский живут почти неделю — после того, как на водонапорной башне сгорел насос.
Местной жительнице Татьяне Казанцевой, как и многим ее односельчанам, приходится воду буквально добывать, рискуя жизнью на неокрепшем льду. «Снег приходится топить очень часто, потому что скотина во дворах. Посуду помыть, в баню налить, скот управить — это нормально. А питьевую покупаем», сообщила она телеканалу «Вести-Алтай».
К слову, аналогичная поломка буквально сегодня утром произошла и в соседнем посёлке Рогуличный. Глава сельсовета объясняет аварии не столько техническими проблемами, сколько бюрократическими. Раньше систему водоснабжения обслуживало местное предприятие. А совсем недавно сети спешно перевели на баланс района.
Районные власти поясняют: коммунальное предприятие сельсовета стало банкротом, поэтому сети водоснабжения и взял под своё «крыло» районный МУП. И «наследство» это оказалось незавидным: коммуникации изношены до предела.
Средства на новые насосы обещают выделить в ближайшие дни.