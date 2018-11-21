Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
173

Из-за поломки водонапорных башен жители сел на Алтае вынуждены топить снег и скупать в магазинах воду

Жители двух сел в Первомайском районе вынуждены жить без центрального водоснабжения. Местное население топит снег, чтобы напоить животных, и скупает питьевую воду в магазинах.

Водонапорная башня.
Водонапорная башня.
Скриншот видео с vesti22.tv

Без водоснабжения жители поселка Октябрьский живут почти неделю — после того, как на водонапорной башне сгорел насос.

Местной жительнице Татьяне Казанцевой, как и многим ее односельчанам, приходится воду буквально добывать, рискуя жизнью на неокрепшем льду. «Снег приходится топить очень часто, потому что скотина во дворах. Посуду помыть, в баню налить, скот управить — это нормально. А питьевую покупаем», сообщила она телеканалу «Вести-Алтай».

К слову, аналогичная поломка буквально сегодня утром произошла и в соседнем посёлке Рогуличный. Глава сельсовета объясняет аварии не столько техническими проблемами, сколько бюрократическими. Раньше систему водоснабжения обслуживало местное предприятие. А совсем недавно сети спешно перевели на баланс района.

Районные власти поясняют: коммунальное предприятие сельсовета стало банкротом, поэтому сети водоснабжения и взял под своё «крыло» районный МУП. И «наследство» это оказалось незавидным: коммуникации изношены до предела.

Средства на новые насосы обещают выделить в ближайшие дни.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость