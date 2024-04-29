Из-за пожара "Газели" сгорели три автомобиля в Барнауле

Водитель грузовой «Газели» разгружал товар на ул.Малахова, как вдруг под капотом машины вспыхнул огонь, сообщают "Вести Алтай".

Грузовая «Газель» выгорела полностью, а с ней еще три легковушки.

Как только будет установлена причина возгорания, владельцы сгоревших легковых автомобилей будут подавать иск в суд — о взыскании с транспортной компанию материальный ущерб.

Мнение юриста

Платить, скорее всего, придется владельцу транспортной компании — он должен был следить за техническим состоянием автомобиля.

Ранее в Санкт-Петербурге шесть легковых авто сгорели дотла. При этом предполагается, что это может быть поджог.

К счастью, никто не пострадал. Правоохранители просматривают камеры и проверяют версии произошедшего.

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