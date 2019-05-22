Из-за проблем с шасси Як-42 не долетел до Уфы из Нового Уренгоя

На борту Як-42 находились 111 человек — семь членов экипажа и 104 пассажира. Большинство пассажиров — вахтовики, пишет РИА Новости.

«Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и произвести посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Лайнер штатно приземлился около 20:00 по местному времени. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).