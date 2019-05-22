Из-за проблем с шасси Як-42 не долетел до Уфы из Нового Уренгоя

На борту Як-42 находились 111 человек — семь членов экипажа и 104 пассажира. Большинство пассажиров — вахтовики, пишет РИА Новости.
«Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и произвести посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Лайнер штатно приземлился около 20:00 по местному времени. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Борт встречали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и личный состав МЧС России в количестве 31 человек и 10 единиц спецтехники для ликвидации последствий возможного происшествия.
Як-42 — ближнемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет, разработанный в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Вмещает до 120 пассажиров.