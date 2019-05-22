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Происшествия

Из-за проблем с шасси Як-42 не долетел до Уфы из Нового Уренгоя

21 мая пассажирский самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявший рейс Новый Уренгой—Уфа, вернулся в аэропорт вылета. После взлета у машины не убрались шасси.

Як-42 в аэропорту встречают представители МЧС.
Як-42 в аэропорту встречают представители МЧС.
89.mchs.gov.ru

На борту Як-42 находились 111 человек — семь членов экипажа и 104 пассажира. Большинство пассажиров — вахтовики, пишет РИА Новости.

«Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и произвести посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Лайнер штатно приземлился около 20:00 по местному времени. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Борт встречали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и личный состав МЧС России в количестве 31 человек и 10 единиц спецтехники для ликвидации последствий возможного происшествия.

Як-42 — ближнемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет, разработанный в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Вмещает до 120 пассажиров.

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