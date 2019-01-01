Из-за пьяного дебоша пассажира бизнес-класса лайнер прервал полет из Сочи

«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться», — сказал источник «Интерфакса».
А после отказа налить еще устроил дебош.
Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом.
«Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», — сообщил источник агентства.
Самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.
Лайнер продолжил полет в Москву.