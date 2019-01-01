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Происшествия
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Из-за пьяного дебоша пассажира бизнес-класса лайнер прервал полет из Сочи

1 января пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса.

Самолет.
Самолет.
открытые источники (CC0)

«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться», — сказал источник «Интерфакса».

А после отказа налить еще устроил дебош.

Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом.

«Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», — сообщил источник агентства.

Самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.

Лайнер продолжил полет в Москву.

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