Движение всех видов транспорта перекрыли по дороге в Новичихинском районе утром 31 марта, сообщает Госавтоинспекция региона.

На размытом участке установили запрещающие знаки.

С 10:30 утра проезд запретили на участке Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха Новичихинского района. А также по дороге за селом Поломошное (с 12 по 13 км).

В инспекции объясняют это размывом дорожного покрытия и земляного полотна.

Водители могут воспользоваться альтернативным проездом до поселка Петровский и села Лобаниха с автодороги К-20 — через село Клепечиха.

Ранее стало известно, что участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют почти на два месяца.