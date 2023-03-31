31 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Из-за размытой дороги перекрыли движение в Алтайском крае

Движение всех видов транспорта перекрыли по дороге в Новичихинском районе утром 31 марта, сообщает Госавтоинспекция региона.

Паводок.
Паводок.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

На размытом участке установили запрещающие знаки.

С 10:30 утра проезд запретили на участке Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха Новичихинского района. А также по дороге за селом Поломошное (с 12 по 13 км).

В инспекции объясняют это размывом дорожного покрытия и земляного полотна.

Водители могут воспользоваться альтернативным проездом до поселка Петровский и села Лобаниха с автодороги К-20 — через село Клепечиха.

Ранее стало известно, что участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют почти на два месяца.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость