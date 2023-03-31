На размытом участке установили запрещающие знаки.
С 10:30 утра проезд запретили на участке Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха Новичихинского района. А также по дороге за селом Поломошное (с 12 по 13 км).
В инспекции объясняют это размывом дорожного покрытия и земляного полотна.
Водители могут воспользоваться альтернативным проездом до поселка Петровский и села Лобаниха с автодороги К-20 — через село Клепечиха.
Ранее стало известно, что участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют почти на два месяца.