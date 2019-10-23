Из-за спора о пастбище погибли пять человек во время «чеченской стрелки»

22 октября на хуторе Чернозубов в Ростовской области погибли пять человек, еще двое получили ранения (находятся в реанимации).

Причиной раздора стал конфликт между мужчинами из двух семей из-за участка для выпаса скота.

Перестрелка на хуторе возникла на почве бытового конфликта, связанного с судебной тяжбой, заявил представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов.

«Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта — инвестор и производитель», — цитирует Исраилова ТАСС.

По его словам, стороны долго вели судебные тяжбы, при этом вокруг никто не замечал «очевидного конфликта», способного спровоцировать перестрелку, пишет ura.ru. Родственники, земляки или диаспора могли бы помочь разрешить конфликт, однако «ничего не предвещало».

Стрелка

Представители чеченских семей поругались и приняли решения в этот раз выяснить отношения не судом, а силой.

Они договорились о «стрелке», куда пришли с огнестрельным оружием и битами. Вместе с зачинщиками конфликта на место встречи пришли еще несколько человек — мужчины, которые поддерживали ту или иную семью. РЕН ТВ сообщило, что в «стрелке» принимало участие всего девять человек, в то время как Life написал о 14 людях.

Они изначально не были настроены на разговор и сразу открыли огонь по противникам. Эту версию подтвердил один из местных жителей — он рассказал «360», что конфликты между семьями не раз доходили до применения физической силы.

«Они были в контрах со всем хутором. Потасовки были и ранее, но обходилось одними лишь побоями, без перестрелок», — пояснил он.

В этот раз накал страстей достиг своего пика.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, пишет ura.ru. К месту происшествия стянуты спецназ и бронированная техника. Хутор оцеплен.