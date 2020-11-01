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Происшествия

Из-за спора в родительском чате россиянина избили до смерти

Избитый после спора в родительском чате житель Волгограда скончался, сообщает Lenta.ru. Люди спорили по поводу даты проведения теста для школьников.

Драка, удар.
Драка, удар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Родители школьников вполне мирно переписывались в чате — дело было 23 октября. Темой был выбор даты проведения теста для школьников, компромисс не смогли найти мужчина по имени Роман и женщина по имени Анна.

Однако затем переписка перешла в разговор на повышенных тонах, которая впоследствии переросла в разборки «по-мужски».

Предположительно муж женщины подкараулил Романа в банке и нанес ему сильный удар кастетом по голове. Избитого доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь неделю — и все же он скончался в реанимации, не приходя в сознание. По подозрению в избиении задержали мужчину.

По предварительной версии, убитый якобы оскорбил в родительском чате одну из мам, и та попросила брата разобраться с обидчиком, сообщает «Российская газета».

В соцсетях опубликовали видео сразу после нападения. На нем пострадавший лежит на полу без сознания, а вероятный преступник выкрикивает угрозы в его адрес.

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