Из-за удара молнии германский аэропорт отменил 140 рейсов

«Из-за удара молнии наземное обслуживание приостановлено. Самолеты, которые приземлились, не могут быть разгружены в целях безопасности наших сотрудников», — цитирует издание представительницу аэропорта.
Метеослужба ФРГ (DWD) предупредила о сильных грозах в Таунусштайне и Франкфурте со шквалистыми порывами ветра до 75 километров в час, ливнем и градом, пишет bfm.ru.
Накануне опубликовали фото и видео гигантской молнии в Поднебесной.
Ранее сообщалось, что от удара молнии ствол дерева сгорел изнутри, как в фильме ужасов.
Также грозовые разряды нередко попадают в самолеты.