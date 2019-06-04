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Происшествия

Из-за удара молнии германский аэропорт отменил 140 рейсов

Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 140 рейсов (71 посадка и 69 вылетов) из-за непогоды, сообщает РИА Новости.

Гроза.
Гроза.
Михаил Хаустов

«Из-за удара молнии наземное обслуживание приостановлено. Самолеты, которые приземлились, не могут быть разгружены в целях безопасности наших сотрудников», — цитирует издание представительницу аэропорта.

Метеослужба ФРГ (DWD) предупредила о сильных грозах в Таунусштайне и Франкфурте со шквалистыми порывами ветра до 75 километров в час, ливнем и градом, пишет bfm.ru.

Накануне опубликовали фото и видео гигантской молнии в Поднебесной.

Ранее сообщалось, что от удара молнии ствол дерева сгорел изнутри, как в фильме ужасов.

Также грозовые разряды нередко попадают в самолеты.

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