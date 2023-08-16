16 августа
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Происшествия

Из-за угроз убийством Ладу Дэнс увезли в другую клинику

Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес.

Под маской Пуделя скрывалась певица Лада Дэнс.
Под маской Пуделя скрывалась певица Лада Дэнс.
Пресс-служба телеканала НТВ.

О переводе в другую клинику принял решение директор певицы Сергей Пудовкин, указывает ura.ru.

По его словам, после ДТП Ладе Дэнс стали поступать угрозы об убийстве, сообщает Пятый канал. В комментариях к одному из последних постов Дэнс кто-то пригрозил, что ее зарежут, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.

Подано два исковых заявления об угрозах, уверяет директор. Звонки и сообщения зафиксированы и переданы спецслужбе.

Что произошло

5 августа около 18:00 произошла авария. Певица возвращаясь с частного выступления. Лада Дэнс ехала на такси, которое на подмосковной трассе столкнулось с двумя другими автомобилями.

У Лады Дэнс была зафиксирована черепно-мозговая травма, а также многочисленные ушибы.

Концертный директор звезды 90-х рассказал, что его подопечная возвращалась домой после корпоративного выступления.

По словам мужчины, авария была очень серьезной, и пришлось привлекать МЧС и вертолет медицинской службы, на котором пострадавшую и эвакуировали с места происшествия.

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