Из-за ураганного ветра на Алтае семь раз отключалось электричество

Штормовая погода приводит к периодическим отключениям электроэнергии, вызванным повреждениями ЛЭП из-за обрыва проводов, обрушения опор, падения деревьев на линии. Большинство нарушенийустраняют оперативно. Но новые постоянно возникают.
Поэтому ситуация с количеством обесточенных потребителей меняется ежечасно.
На 19 часов 29 октября зафиксировано семь случаев аварийного отключения электроэнергии. Без света остаются 4 232 человека. Отключено также 25 социально значимых объектов.
Из семи случаев длительные отключения (продолжительностью более трех часов) зафиксированы в селе Верх-Неня (286 человек, четыре социально значимых объекта) и в Белокурихе (2 372 человека, пять социально значимых объектов).
В электросетевых компаниях края введен особый режим работы. Усиленные дополнительными людьми и техникой Ремонтные бригады усилили дополнительными людьми и техникой — они восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов.
Надо сказать, что жители время от времени сообщают в соцсетях и о других последствиях. В Бийске подписчик паблика «Инцидент Бийск» рассказали, что с гаража сорвало крышу и в старом центре города свалило могучую ель. В Барнауле несколько раз сильными порывами ветра срывало остановочные павильоны.
«Россети Сибирь» сообщили, что колл-центр работке в особом режиме, на телефоны посадили больше людей, звонки по отключениям обслуживают в первую очередь.
По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно получить необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах Россети Сибирь.