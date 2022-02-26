Из-за утюга едва не сгорела квартира в Рубцовске

В одной из квартир многоэтажки в Рубцовске произошел пожар из-за невыключенного утюга.

Днем 25 февраля пожарные приехали на вызов по сообщению о возгорании в квартире на пятом этаже. В помещении было плотное задымление.

Предположительно, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. На фото видно сгоревший утюг.

Также пострадала гладильная доска, межкомнатная дверь, пол, мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные напоминают, что нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогреватели, утюги и другое электрооборудование.