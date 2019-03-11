Из-за взрыва самогонного аппарата в девятиэтажке обгорел сибиряк

От взрыва, произошедшего на последнем этаже дома на улице Малиновского, также выбило стеклопакет, установленный на лоджии квартиры хозяина самогонного аппарата. Конструкция упала во двор и повредила припаркованный внизу автомобиль Audi.
Хозяин квартиры еще в 2018 году установил самогонный аппарат в туалете рядом с унитазом. Агрегат был подключен к электросети. 9 марта мужчина решил проверить процесс приготовления алкогольного напитка, вошел в туалет и в этот момент произошел взрыв.
Кроме хозяина аппарата никто из жильцов дома не пострадал. Сотрудники полиции изъяли самодельный аппарат и элементы электропроводки.