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Происшествия

Из-за взрыва самогонного аппарата в девятиэтажке обгорел сибиряк

В Омске 49-летний мужчина получил серьезные травмы от взрыва самодельного самогонного аппарата, установленного в туалете жилой квартиры в девятиэтажном доме, пишет региональный главк МВД. Мужчина получил ожоги 50% тела.

В Омске взорвался самогонный аппарат, хозяин агрегата обгорел, выбило стеклопакет.
В Омске взорвался самогонный аппарат, хозяин агрегата обгорел, выбило стеклопакет.
55.мвд.рф

От взрыва, произошедшего на последнем этаже дома на улице Малиновского, также выбило стеклопакет, установленный на лоджии квартиры хозяина самогонного аппарата. Конструкция упала во двор и повредила припаркованный внизу автомобиль Audi.

Хозяин квартиры еще в 2018 году установил самогонный аппарат в туалете рядом с унитазом. Агрегат был подключен к электросети. 9 марта мужчина решил проверить процесс приготовления алкогольного напитка, вошел в туалет и в этот момент произошел взрыв.

Кроме хозяина аппарата никто из жильцов дома не пострадал. Сотрудники полиции изъяли самодельный аппарат и элементы электропроводки.

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