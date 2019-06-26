Из-за взрывов боеприпасов новосибирских пассажиров поезда пересадили на автобусы. Подробности ЧП

Пассажиров трех поездов, застрявших в Казахстане из-за взрывов в военной части, направили в Ташкент, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

К утру 26 июня продолжилась транспортировка в Ташкент 264 пассажиров железнодорожного рейса № 370 Новосибирск — Ташкент, остановленного в Шымкенте (Казахстан) поздно вечером 25 июня.

25 июня все оставшиеся пассажиры железнодорожного рейса № 382, следовавшего из Уфы, переправлены в Ташкент автобусами. Также при содействии Акимата Туркестанской области (Казахстан) доставлены до КПП «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк», а далее автобусами «Узавтотранса» до Ташкента пассажиры рейса № 365 РЖД, следовавшего по маршруту Челябинск — Ташкент.

Взрывы и подземные толчки

24 июня взрывы прогремели на складах боеприпасов воинской части города Арысь (Казахстан).

После взрывов сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков, самый сильный был с магнитудой 3,5, пишет dailystorm.ru. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Потерялись дети

Движение поездов приостановили. Пока известно, что в результате ЧП погибли три человека, пишет kun.uz.

В городе Арысь проживает 45 тыс. жителей. Спасатели провели эвакуацию всех жителей, что позволило избежать больших жертв, говорится в сообщении КЧС Казахстана. Все потерявшиеся дети нашли своих родителей.

Сотрудники Службы пожаротушения ведут учет потерявшихся граждан города Арысь.

За медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. Обнаружено 24 единицы боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой.

Рискуя жизнью спасатели Туркестанской области и и города Шымкент в Арыси тушили пожары и разбирали завалы.

Горячая линия

По горячей линии по состоянию на 09:00 26 июня поступило более 50000 звонков из всех регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

В оперативном штабе организована круглосуточная «горячая линия» по телефонным номерам 8 (7252) 44-94-72 , 8 (7252) 35-33-66 .

Координируется работа 42 приемных эвакуационных пунктов города.