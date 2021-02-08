Из-за заставленного машинами двора в Барнауле пожарные не смогли подъехать к горящей высотке

Пожарные машины ехали с использованием проблесковых маячков и спецсигнала. К дому они подобраться не могли — автовладельцы перегородили въезд во двор.
«По счастливому стечению обстоятельств, пожар был потушен до прибытия огнеборцев», — рассказали в МЧС.
Пожарная техника.
vk.com/mchs22
Спасатели напоминают, что проезд пожарной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех и по предусмотренным для этого дорогам.
Напомним, в то же время в Барнауле загорелся склад, в тушении которого участвовало 80 человек.