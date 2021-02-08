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Происшествия

Из-за заставленного машинами двора в Барнауле пожарные не смогли подъехать к горящей высотке

Вечером 7 февраля в Барнауле произошел пожар в 16-этажном жилом доме на ул. Георгиева Исакова, 264. Пожарные расчеты не смогли проехать из-за автомобилей, перегородивших дорогу.

Пожарная техника.
Пожарная техника.
vk.com/mchs22

Пожарные машины ехали с использованием проблесковых маячков и спецсигнала. К дому они подобраться не могли — автовладельцы перегородили въезд во двор.

«По счастливому стечению обстоятельств, пожар был потушен до прибытия огнеборцев», — рассказали в МЧС.

Пожарная техника.
Пожарная техника.
vk.com/mchs22

Спасатели напоминают, что проезд пожарной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех и по предусмотренным для этого дорогам.

Напомним, в то же время в Барнауле загорелся склад, в тушении которого участвовало 80 человек.

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