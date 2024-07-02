Житель Санкт-Петербурга оставил в машине аэрозоль от комаров, баллончик взорвался из-за слишком высокой температуры в салоне, указывает "Росбалт".

Баллончик был случайно оставлен у лобового стекла в салоне. На фоне жары аэрозоль вскипел и баллончик вылетел в стекло и разбил его на мелкие кусочки.

Аналогичные инциденты могут произойти не только с аэрозолями, но и другими веществами, которые хранятся в специальных баллончиках. Такие вещи ни в коем случае нельзя хранить на солнце.

Также нельзя оставлять на солнце зажигалки.

Ранее сообщалось, при какой температуре кровососов становится меньше.

Комары являются довольно прихотливыми насекомыми, несмотря на то, что кусают всех подряд. Насекомое предпочитает теплую, но не жаркую погоду. Идеальная температура для комаров от +12 до +25 градусов. Аномальный холод ниже 0 градусов и жару выше 40 комары не переносят.

Ученые объясняют это тем, что самки в таких условиях не способны откладывать новых паразитов. Слишком холодная погода возьмет комара в оцепенение, в то время как жаркая — высушит. Однако подобно тараканам и всем «нечистям», комары научились приспосабливаться и жару они переживают в тенистых местах.

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