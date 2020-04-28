Избиение полицией жителя карантинного Змеиногорска обернулось уголовным делом

Сотрудники полиции избили дубинками жителя Змеиногорска. Следователи СУ СКР по Алтайскому краю провели доследственную проверку, по итогам которой приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, сообщили в ведомстве.

Как удалось выяснить, вечером 24 апреля возле магазина в Змеиногорске сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю.

В интернете это видео расходилось с комментареим: «Змеиногорск. Первый день карантина», якобы полицейских таким образом задерживают нарушителя режима.

Что случилось

По информации «Змеиногорского вестника», нетрезвый мужчина пришел в пивной бар, повел себя грубо, начал хамить, и продавец вызвала полицию.

«Прибыл участковый, требования которого наш земляк, счел ерундой, и бросился на него с кулаками… Затем прибыл наряд, и отправил хулигана туда, куда следует. Обычное явление при специфической подаче, становится настоящей провокацией», — писали местные журналисты.