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Происшествия

Избиение полицией жителя карантинного Змеиногорска обернулось уголовным делом

Сотрудники полиции избили дубинками жителя Змеиногорска. Следователи СУ СКР по Алтайскому краю провели доследственную проверку, по итогам которой приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, сообщили в ведомстве.

Полицейские задерживают жителя Змеиногорска.
Полицейские задерживают жителя Змеиногорска.
Скриншот видео

Как удалось выяснить, вечером 24 апреля возле магазина в Змеиногорске сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю.

В интернете это видео расходилось с комментареим: «Змеиногорск. Первый день карантина», якобы полицейских таким образом задерживают нарушителя режима.

Что случилось

По информации «Змеиногорского вестника», нетрезвый мужчина пришел в пивной бар, повел себя грубо, начал хамить, и продавец вызвала полицию.

«Прибыл участковый, требования которого наш земляк, счел ерундой, и бросился на него с кулаками… Затем прибыл наряд, и отправил хулигана туда, куда следует. Обычное явление при специфической подаче, становится настоящей провокацией», — писали местные журналисты.

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