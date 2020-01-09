Избиение сотрудника УФСИН из-за отказа принимать гнилую рыбу прокомментировали тувинские власти

В управлении ФСИН по Республике Тыва рассказали об итогах проверки видеообращения бывшего замначальника одной из местных колоний, сообщает « ТуваМедиаГрупп ».

Ранее экс-сотрудник УФСИН России по РТ Владимир Монгуш опубликовал в социальных сетях видеообращение, которое вызвало широкое обсуждение. Он обвинил главу регионального управления Дмитрия Обломия в избиении.

Майор Монгуш рассказал, что Обломий избил его после отказа принимать гнилую рыбу для заключенных.

«Он сказал мне «ты что, сука!». На что я ответил «товарищ полковник, я не сука». Не ожидал, что он нанесет мне удар <…> в присутствии двух младших инспекторов и осужденных. Он сразу же сорвал мои погоны с форменного обмундирования <…> далее он начал меня растаскивать по овощехранилищу со словами «да тебя бы, тварь, в 38-м расстреляли бы», — рассказывает на видео Монгуш.

В республиканской ФСИН сообщили, что по информации, изложенной в видеобращении, проводилась служебная проверка. В итоге слова Монгуша не подтвердились, уточнили в ведомстве.

Также видео проверил региональный СК. По результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы УФСИН.

Кроме того, власти пояснили, что речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась, поскольку в исправительном учреждении имелись большие запасы рыбной продукции.