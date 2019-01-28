Избитый барнаулец украл у приютившей его старушки больше 90 тысяч рублей и 500 долларов

Пожилая жительница Барнаула впустила в своей дом парня со следами побоев. Молодой человек отдохнул в чужом доме, а потом украл деньги внука старушки, пишет прокуратура Алтайского края.

В ноябре 2018 года пьяный обвиняемый постучался в один из домов на улице Горской. Бабушка увидела избитого парня, пожалела его и пустила обогреться. Пока женщина смотрела телевизор, парень попросил зарядить телефон и прошел в другую комнату, где в выдвижном ящике стола нашел портмоне с деньгами внука старушки. Барнаулец забрал больше 90 тысяч рублей, более 500 долларов и наручные часы.

Отдохнув в чужом доме, парень вызвал такси и поехал прогуливать похищенное. Он также зашел в банк, чтобы обменять валюту.

Уголовное дело направили в суд. За совершение кражи с причинением значительного ущерба молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.