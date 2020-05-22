Издателя журнала «Флирт» задержали столичные полицейские за организацию проституции

Полиция в Москве задержала восемь человек по подозрению в организации занятия проституцией. Среди них издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, сообщает пресс-служба МВД России.

Подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

При обысках в квартирах подозреваемых обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, которые имеют «доказательственное значение для уголовного дела».

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Организатор задержан, а остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В июле 2015 года Зяблицева и еще 35 человек задержали по подозрению в организации крупной бордельной сети. По данным правоохранителей, Зяблицев и главный редактор «Флирта» Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

Соучастниками нелегальной сети оказались 35 диспетчеров, отвечавших на звонки клиентов, пишет polit.ru. Печатную версию «Флирта» раздавали на улицах Москвы, журналы подкладывали под автомобильные дворники.