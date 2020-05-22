Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Издателя журнала «Флирт» задержали столичные полицейские за организацию проституции

Полиция в Москве задержала восемь человек по подозрению в организации занятия проституцией. Среди них издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, сообщает пресс-служба МВД России.

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

При обысках в квартирах подозреваемых обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, которые имеют «доказательственное значение для уголовного дела».

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Организатор задержан, а остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В июле 2015 года Зяблицева и еще 35 человек задержали по подозрению в организации крупной бордельной сети. По данным правоохранителей, Зяблицев и главный редактор «Флирта» Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

Соучастниками нелегальной сети оказались 35 диспетчеров, отвечавших на звонки клиентов, пишет polit.ru. Печатную версию «Флирта» раздавали на улицах Москвы, журналы подкладывали под автомобильные дворники.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость