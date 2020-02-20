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Происшествия

«Издевательства» в Новосибирском доме ветеранов проверяют сразу четыре ведомства

Четыре ведомства нагрянули с проверкой в Новосибирский дом ветеранов после сообщений об издевательствах и плохих условиях содержания постояльцев, сообщает «НДН.инфо».

Пожилая пара в пансионате.
Пожилая пара в пансионате.
Анна Зайкова

В дом ветеранов приехали специалисты из Роспотребнадзорра, Росздравнадзора, министерства труда и прокуратуры. Цель — проверить на достоверность информацию о нарушении прав и условий проживания пожилых людей.

На данный момент по инициативе работодателя расторгнут контракт с руководителем Новосибирского дома ветеранов Ларисой Пугачевой.

«В настоящее время в стационарном учреждении специалисты министерства проводят личные приемы и консультируют проживающих граждан. Проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы. Проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка», — сообщает минтруд.

Глава Общественного совета при министерстве просит СМИ преждевременно не нагнетать обстановку. Об этом говорится в официальном письме.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Ранее «Тайга.инфо» опубликовала материал, в котором рассказывается о жизни постояльцев в учреждении.

«Волонтеры заявили о постоянных издевательствах над лежачими больными. Они утверждают, что у стариков отбирают выплаты по инвалидности, привязывают к кроватям, на них матерятся, плохо кормят, а в еде пенсионеры находят тараканов. В день выборов президента России один из пациентов выпал из окна», — пишет издание.

Стоит отметить, что Новосибирский дом ветеранов регулярно попадает в скандалы. Так, в 2017 году арестовали экс-директора учреждения, который, по версии следствия, закупал продукты по завышенным ценам через специально созданную подставную фирму. При помощи искусственного завышения цены на товары похитили более 3 млн рублей.

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