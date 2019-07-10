«Изъятое исчисляется сотнями миллионов». Число задержанных сотрудников ФСБ увеличилось вдвое

Число фигурантов скандального дела о хищении 100 млн рублей, по которому ранее арестовали семерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и банковского отдела контрразведки, увеличилось вдвое: с 7 до 15 человек. На данный момент предполагается, что они причастны к похищению сотен миллионов рублей, сообщают Вести. Однако информация о деле пока только неофициальная.

Напомним, из семерых сотрудников ФСБ, проходивших по делу, двое отправлены под домашний арест, пятеро — под стражу. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, — разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 162 УК РФ). Мера пресечения им избрана 5 июля, фигуранты начали давать показания.

И вот теперь в деле появились новые подробности.

Как сообщают Вести.ру, число фигурантов дела о разбое увеличилось с 7 до 15 человек. Все восемь новых фигурантов являются бойцами спецподразделений «Альфа». «Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей», — рассказал собеседник издания.

По делу проведено более 15 обысков.

Есть новые подробности и о нападении на предпринимателя, который пришел в банк «Металлург» с суммой 136 млн рублей. Сотрудники ФСБ отобрали у него деньги. Теперь стало известно, что деньги принадлежали гражданам Китая, рассказали источники «Коммерсанта». Бизнесмен пришел в банк, чтобы обменять их на доллары (в банке, впрочем, утверждают, что никакого инцидента не было).

Кроме того, по данным различных источников, всех задержанных и арестованных проверят на причастность к хищению 100 млн рублей из изъятых на квартире сотрудника МВД Дмитрия Захарченко 9 млрд. Проверяются на причастность к делу и другие сотрудники центрального аппарата ФСБ.

За разбой им грозит до 15 лет лишения свободы. Отметим, что информацию об этом скандальном уголовном деле пока официально не подтверждают. Но и не опровергают.