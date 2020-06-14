Изнасиловала лопатой: 22-летнюю сибирячку обвиняют в жестоком убийстве двух мужчин

В Омской области будут судить 22-летнюю жительницу одного из сельских районов. Ее обвиняют в убийстве двух мужчин, пишет regnum.ru.

Как выяснил региональный следком, летом 2019 года девушка избила 37-летнего мужчину, с которым выпивала. Затем черенком от лопаты она совершила в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Мужчина скончался, его тело нашли на улице.

Спустя несколько месяцев обвиняемая снова распивала спиртное в компании общих знакомых. Один 31-летний мужчина нелестно отозвался об отце девушки, и она, по версии следствия, решила отомстить.

Когда мужчина лег на диван, омичка запрыгнула на него, нанесла множество ударов руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на следующий день.

Подозреваемую заключили под стражу. Вину в преступлениях она не признала и выдвигала версию о том, что 37-летний мужчина попал под автомобиль и поэтому скончался, пишет «Новый Омск». Против нее возбуждено два уголовных дела — по обвинению в изнасиловании и убийстве.