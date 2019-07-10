Изобретательные киргизы шли спиной вперед в Алтайский край

Казахстанские коллеги сообщили алтайским пограничникам, что к ним приближаются нарушители. Спустя час двое человек действительно оказались в поле зрения постов. Пограничники замаскировались и «решительными действиями задержали нарушителей».
Государственную границу иностранцы пересекали спиной вперед, тем самым пытаясь запутать и ввести в заблуждение сотрудников пограничного управления.
«Однако современных преемников знаменитого пограничного следопыта Н.Ф. Карацупы им провести не удалось», — подчеркивают в ведомстве.
Чуть ранее на границе задержали еще двух неизвестных, крадущихся и прячущихся за холмами. Поймали их с помощью служебной собаки.
Выяснилось, что это были граждане Узбекистана, въезд которым в Россию закрыт. Желание трудоустроиться подтолкнуло иностранцев пойти на сговор и попытаться незаконно пересечь государственную границу, добавили в погрануправлении.
Ранее госграницу необычным способом попыталась пересечь женщина. Она ползла, укрываясь «за естественными складками местности».