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Происшествия

Изобретательные киргизы шли спиной вперед в Алтайский край

На границе Алтайского края задержали нарушителей, которые пытались попасть на территорию России. Двое жителей Киргизии решили запутать пограничников и пошли спиной, но это им не помогло, сообщили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Нарушители на границе.
Нарушители на границе.
Пресс-служба ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Казахстанские коллеги сообщили алтайским пограничникам, что к ним приближаются нарушители. Спустя час двое человек действительно оказались в поле зрения постов. Пограничники замаскировались и «решительными действиями задержали нарушителей».

Государственную границу иностранцы пересекали спиной вперед, тем самым пытаясь запутать и ввести в заблуждение сотрудников пограничного управления.

«Однако современных преемников знаменитого пограничного следопыта Н.Ф. Карацупы им провести не удалось», — подчеркивают в ведомстве.

Чуть ранее на границе задержали еще двух неизвестных, крадущихся и прячущихся за холмами. Поймали их с помощью служебной собаки.

Выяснилось, что это были граждане Узбекистана, въезд которым в Россию закрыт. Желание трудоустроиться подтолкнуло иностранцев пойти на сговор и попытаться незаконно пересечь государственную границу, добавили в погрануправлении.

Ранее госграницу необычным способом попыталась пересечь женщина. Она ползла, укрываясь «за естественными складками местности».

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