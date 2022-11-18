3

Что предвещало гибель девушки?

За день до своего убийства погибшая звонила в полицию. Она сообщила, что ей угрожает и преследует ее знакомый. Девушке было страшно выходить на улицу.

Полиция приехала на вызов, но на месте никого не обнаружила.

Через день девушку убили.