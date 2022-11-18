18 ноября
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Происшествия

Изрезанное тело девушки нашли на улице Москвы — что известно об ужасном инциденте

Тело 29-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями нашли на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС. Есть предположения, что ее убил бывший возлюбленный из-за ревности. Подробности резонансного убийства — в материале altapress.ru.

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0
1
Как произошло убийство?

Тело молодой девушки обнаружили прохожие рано утром 18 ноября около ее дома — на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. На ее груди было не менее четырех колото-резаных ранений.

2
Кем была погибшая?

Девушка приехала из Донецка. По информации РИА Новости, она работала в продуктовом магазине в Бирюлево на улице Булатниковская.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
unsplash.com/
3
Что предвещало гибель девушки?

За день до своего убийства погибшая звонила в полицию. Она сообщила, что ей угрожает и преследует ее знакомый. Девушке было страшно выходить на улицу.

Полиция приехала на вызов, но на месте никого не обнаружила.

Через день девушку убили.

4
Кого подозревают?

В убийстве подозревают знакомого девушки, с которым ранее она была в отношениях.

«Предварительно установлено, что он ранее применял к ней силу, угрожал расправой. Ревность и решение разорвать отношения могли стать причиной убийства», — сообщил источник ТАСС.

Полиции удалось установить личность подозреваемого — предварительно, это приезжий житель Средней Азии. Приняты меры к его розыску и задержанию.

Насилие.
Насилие.
unsplash.com
5
Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится на контроле прокуратуры.

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