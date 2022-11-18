Тело молодой девушки обнаружили прохожие рано утром 18 ноября около ее дома — на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. На ее груди было не менее четырех колото-резаных ранений.
Девушка приехала из Донецка. По информации РИА Новости, она работала в продуктовом магазине в Бирюлево на улице Булатниковская.
За день до своего убийства погибшая звонила в полицию. Она сообщила, что ей угрожает и преследует ее знакомый. Девушке было страшно выходить на улицу.
Полиция приехала на вызов, но на месте никого не обнаружила.
Через день девушку убили.
В убийстве подозревают знакомого девушки, с которым ранее она была в отношениях.
«Предварительно установлено, что он ранее применял к ней силу, угрожал расправой. Ревность и решение разорвать отношения могли стать причиной убийства», — сообщил источник ТАСС.
Полиции удалось установить личность подозреваемого — предварительно, это приезжий житель Средней Азии. Приняты меры к его розыску и задержанию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится на контроле прокуратуры.