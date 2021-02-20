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Происшествия

Известные алтайские художники чуть не сгорели в пожаре

Художники Ольга и Геннадий Ашхаруа чуть не сгорели при пожаре в собственном доме в Сростках, пишет «Алтайская правда».

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

24 января из-за короткого замыкания в доме произошло возгорание. Сын супругов Стас рассказал, что у его отца — тяжелое легочное заболевание, он дышал с помощью кислородного аппарата и самостоятельно не смог бы покинуть горящий дом.

Жена помогла ему выбраться в окно, прежде чем сама потеряла сознание.

«Когда я прибежал, у дома родителей пожарная стояла. Их увезли в Бийск в больницу. Отец не так сильно пострадал, а вот у мамы сильные ожоги спины и лица, термическое поражение легких. Мы пробовали перевести ее в краевой центр термических поражений, но нам сказали, что там 60 человек на 40 мест… Врачи Бийска выходили ее», — рассказал собеседник.

Односельчане собрали деньги для семьи, оформляются документы на материалы для строительства нового дома.

Сельсовет ходатайствовал о предоставлении погорельцам временного жилья.

Ольге Ашхаруа нужна консультация специа­листа краевого центра термических поражений и средства на серьезную реабилитацию, а также помощь юриста, вещи и обувь.

Семья Ашхаруа известна не только в Алтайском крае, отмечает издание. Ольга и Геннадий — художники, мастера-умельцы, держат семейный магазинчик на Чуйском тракте. Геннадий Ашхаруа автор многих фигур в парке деревянной скульптуры в Сростках.

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