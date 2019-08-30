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Происшествия

Известных российских актеров обокрали прямо во время съемок телепрограммы

Известные российские деятели искусств Федор Бондарчук и Евгений Миронов стали жертвами столичного вора.

iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне.
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Инцидент произошел прямо во время съемок программы «Кино в деталях», сообщает «КП».

Сначала Бондарчук пожаловался в полицию на пропажу своего IphoneX стоимостью 100 тыс. рублей. Когда полицейские приехали на съемочную площадку и начали расследование, оказалось, что телефон пропал и у актера Евгения Миронова. Он лишился Iphone7 за 30 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, артистов обчистил неизвестный молодой человек, который днем крутился на площадке и которого все приняли за обычного работника, пишет «Росбалт».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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