Известных российских актеров обокрали прямо во время съемок телепрограммы

Инцидент произошел прямо во время съемок программы «Кино в деталях», сообщает «КП».

Сначала Бондарчук пожаловался в полицию на пропажу своего IphoneX стоимостью 100 тыс. рублей. Когда полицейские приехали на съемочную площадку и начали расследование, оказалось, что телефон пропал и у актера Евгения Миронова. Он лишился Iphone7 за 30 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, артистов обчистил неизвестный молодой человек, который днем крутился на площадке и которого все приняли за обычного работника, пишет «Росбалт».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.