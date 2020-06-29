Известных сибирских блогеров арестовали после видео с «нападением сотрудника ФСБ»

В Кемеровской области до 16 августа арестовали блогеров Максима Лаврентьева и Сергея Каменского из проекта «Не будь инертным», сообщают на странице НБИ во «ВКонтакте».

Блогеры из проекта "Не будь инертным".

Блогерам предъявили обвинение за хулиганство. У них случился конфликт с одним из любителей парковать автомобиль на тратуарах и пешеходных переходах.

«Нарушители написали заявление — возбуждено уголовное дело. С утра пятницы до утра воскресенья в режиме особой секретности проводились следственные действия, ребят никто не мог найти», — говорится в сообщении.

В комментариях отмечают, что пожаловался на блогеров якобы сотрудник ФСБ. После этого к каждому, как говорят, ворвались домой силовики. После этого несколько дней никто не знал, что с ними.

Также в «режиме секретности» молодых людей привезли к зданию кемеровского Центрального районного суда.

Проблемы у блогеров начались после рейда 5 июня возле штаба регионального УФСБ. В этот день на них напал неизвестный — выхватил камеру и ушел с ней. В полицию написали заявление «по факту грабежа и нападения».

В итоге для блогеров это завершилось арестом на полтора месяца и уголовным делом. Об этом они рассказали на своем YouTube-канале перед тем, как за ними пришли.