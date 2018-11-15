«Стал требовать водки и оскорблять»: известного алтайского поэта госпитализировали в Москве после поножовщины

По данным канала, у Ивана Жданова произошел конфликт с коллегой — поэтом и литературоведом Виктором Куллэ. Приятели выпивали и поссорились. После этого Жданова госпитализировали с ножевым ранением.

Полицейские задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь литературовед Виктор Куллэ опроверг информацию о том, что он напал с ножом на алтайского поэта Ивана Жданова. Он рассказал, что приютил знакомого, когда тот был в Москве проездом из Барнаула, пишет «Ридус».

Виктор Куллэ. Скриншот с видео на канале «Литературный институт» в youtube.com

Но, к сожалению, когда Иван выпьет, он начинает вести себя агрессивно. Вчера вечером в Литинституте вел себя безобразно. Я его привел к себе домой, накормил и уложил спать. Рано с утра он стал требовать водки и оскорблять меня, потом избил меня. Закончилось тем, что я схватился за кухонный нож и сказал: «Ваня, уходи, не доводи до греха». Ударов я по нему не наносил, — сказал Куллэ .

Куллэ считает, что Жданов сам вызвал врачей и полицию. По его словам, когда приехали правоохранители, они надели на него наручники и обращались с ним как с убийцей. Ночь литератор Виктор Куллэ провел в полиции, но потом его отпустили.

Мне кажется, что Жданов сделал сам себе порез после того, как я взял нож. Потому что он мне сказал: «Сейчас я тебя посажу». Все, кто имел несчастье общаться с пьяным Ждановым, знают, как он себя ведет, — отметил Куллэ.

Кто такой Иван Жданов

Иван Жданов родился 16 января 1948 года в селе Усть-Тулатинка Чарышского района Алтайского края. Когда ему было 12 лет, семья переехала в Барнаул, В 16 лет Иван Жданов работал на заводе «Трансмаш». Окончил вечернюю школу. Учился на факультете журналистики МГУ, завершил учебу в Барнаульском пединституте, отмечает сайт правительства Алтайского края.

Иван Жданов активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы с 1975 года. Известность ему принесла первая книга «Портрет», которая вышла в 1982 году. Позже у него было опуликовано еще восемь сборников стихов.

Поэт стал лауреатом Премии Андрея Белого 1988 года, а также первым лауреатом Премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности (1997), сообщают «Известия».

Кто такой Виктор Куллэ

Виктор Куллэ — поэт и последний редактор журнала «Литературное обозрение». Также он автор переводов на русский работ Микеланджело, сонетов и поэм Шекспира и полного корпуса англоязычной поэзии Бродского. Кроме того, Куллэ выступал сценаристом программ для телеканала «Культура» и «Первого канала», пишет «Фонтанка.ру».