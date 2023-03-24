24 марта
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Происшествия

Известного видеоблогера Илью Варламова признали иноагентом

Блогера Илью Варламова и правозащитника Павла Чикова 23 марта внесли в перечень иностранных агентов, сообщает «Интерфакс».

Илья Варламов.
Илья Варламов.
Скриншот из YouTube

Минюст России обновил реестр иноагентов в четверг вечером.

Чиков, по мнению ведомства, распространял ложную информацию о решениях и политике власти России. А также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для неограниченного круга людей.

Варламову, помимо этого, вменили еще и получаемую от иностранных источников поддержку.

Илья Варламов — популярный блогер и журналист. У него более четырех млн подписчиков на YouTube.

С 2017 по 2021 год ему запрещали въезд на территорию Украины за ряд фоторепортажей на территории Крыма.

Список иноагентов также пополнили политолог Руслана Айсина, журналист Богдана Бакалейло и активистка Светлана Лада-Русь.

Ранее сообщали, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом.

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