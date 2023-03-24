Минюст России обновил реестр иноагентов в четверг вечером.
Чиков, по мнению ведомства, распространял ложную информацию о решениях и политике власти России. А также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для неограниченного круга людей.
Варламову, помимо этого, вменили еще и получаемую от иностранных источников поддержку.
Илья Варламов — популярный блогер и журналист. У него более четырех млн подписчиков на YouTube.
С 2017 по 2021 год ему запрещали въезд на территорию Украины за ряд фоторепортажей на территории Крыма.
Список иноагентов также пополнили политолог Руслана Айсина, журналист Богдана Бакалейло и активистка Светлана Лада-Русь.
Ранее сообщали, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом.