Известной актрисе защемило голову в московском метро

Татьяна Васильева.
Дмитрий Лямзин
По словам актрисы, в метро «не предупреждают» о закрытии дверей, поэтому она и получила травму. Васильева посоветовала всем быть осторожнее. Ее здоровью ничго не угрожает.
РБК со ссылкой на агентство «Москва» сообщает, что столичный метрополитен выразил Васильевой сожаление в связи с инцидентом.
71-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева выступает в театре «Миллениум». Она играла в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", «Увидеть Париж и умереть» и другим.