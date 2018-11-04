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Известной актрисе защемило голову в московском метро

Актриса Татьяна Васильева попала в НИИ им. Склифосовского после того, как ей защемило голову в метро дверями вагона. Об этом она рассказала телеканалу 360.

Новосибирское метро.
Новосибирское метро.
Слава Степанов
Татьяна Васильева.
Татьяна Васильева.
Дмитрий Лямзин

По словам актрисы, в метро «не предупреждают» о закрытии дверей, поэтому она и получила травму. Васильева посоветовала всем быть осторожнее. Ее здоровью ничго не угрожает.

РБК со ссылкой на агентство «Москва» сообщает, что столичный метрополитен выразил Васильевой сожаление в связи с инцидентом.

71-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева выступает в театре «Миллениум». Она играла в фильмах ​"Самая обаятельная и привлекательная", «Увидеть Париж и умереть» и другим.



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