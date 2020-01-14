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Происшествия

Известную российскую актрису обворовали в мадридском аэропорту

Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем, кинорежиссером Глебом Панфиловым, стали жертвами испанских воров.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
instagram

По словам народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.

У пары украли сумку с деньгами, платежными картами, смартфоном и документами, ущерб составил около 250 тыс. руб., пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza. Они также распрощались с очками за 90 тысяч.

Из-за похищения загранпаспортов муж с женой испытали трудности при посадке на рейс.

В комментарии РБК Чурикова не стала прямо говорить, что впечатление об отдыхе в Испании было подпорчено. Она назвала поездку на новогодних каникулах прекрасной и добавила, что и «думать не хочет» о тех, кто совершил кражу, пишет «Росбалт».

В сентябре 2012-го неизвестные выкрали сейф из номера пятизвездочного кипрского отеля, что занимали супруги Чурикорва и Панфилов.

Между тем в администрации отеля, который считается одним из лучших на побережье, намекнули, что постояльцы могли сами инсценировать кражу — ради страховки. Узнав об этом, возмущенная Чурикова пообещала «скандал».

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