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Происшествия

Известная российская телеведущая попала в ДТП с грузовиком

Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова попала в ДТП по пути на эфир.

Екатерина Стриженова (49 лет)
Екатерина Стриженова (49 лет)
СС0.

«Еду на эфир, сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3 часа 50 минут утра. И вдруг прямо над головой сильный скрежет», — делится в Instagram с поклонниками Стриженова.

«В нас въехал грузовик», — добавила актриса.

Она и водитель отделались испугом, отметила ведуща программы «Доброе утро» на Первом канале. На фоне происшествия Стиженова задалась философскими вопросами, пишет ura.ru.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день», — написала она.

Стриженова часто делится со своими подписчиками в соцсетях историями из частной жизни, которая остается за пределами экрана и эфиров. Так, телеведущая рассказала поклонникам о том, как благодаря гипсовой маске у косметолога можно «вернуть лицо» после ночной работы, сообщает Nation News.

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