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Происшествия

К условному сроку приговорили фигуранта дела о миллиардных хищениях из Росрезерва

Фигурант дела о многомиллиардных хищениях из Росрезерва Александр Безруков получил 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года, сообщает «Интерфакс».

Идет заседание. Суд.
Идет заседание. Суд.
Анна Зайкова

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину.

Безруков — бывший совладелец и генеральный директор компании «Нафтапремиум».

Он был задержан летом 2019 года в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд из Росрезерва. По делу были также задержаны ряд сотрудников агентства, в том числе замглавы Александр Кирюхин, пишет bfm.ru.

По версии следствия, хищение денег произошло при исполнении госконтракта на восстановление дизельного топлива в комбинатах Росрезерва в различных субъектах РФ.

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