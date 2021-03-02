К условному сроку приговорили фигуранта дела о миллиардных хищениях из Росрезерва

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку он признал вину.
Безруков — бывший совладелец и генеральный директор компании «Нафтапремиум».
Он был задержан летом 2019 года в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд из Росрезерва. По делу были также задержаны ряд сотрудников агентства, в том числе замглавы Александр Кирюхин, пишет bfm.ru.
По версии следствия, хищение денег произошло при исполнении госконтракта на восстановление дизельного топлива в комбинатах Росрезерва в различных субъектах РФ.