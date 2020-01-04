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Происшествия

К взяткам приравняли скидки на туруслуги и ремонт в коттеджах чиновников

Понятие «взятка» стало гораздо шире, а взяточником будет считаться ответственный чиновник или руководитель коммерческой структуры даже в случае, если он получил только часть денег на свой «электронный кошелек», но не успел ими воспользоваться.

Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
СС0

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Документ № 59 от 24 декабря 2019 года опубликован в «Российской газете» и на портале правовой информации.

Из поправок следует, что теперь наряду с деньгами и ценными бумагами к взяткам относятся и некоторые услуги имущественного характера.

К этому списку отнесено, например, предоставление в банке чиновнику или руководителю коммерческой структуры ссуды по заниженному проценту, бесплатное или со значительным дисконтом предоставление туристических услуг, ремонт квартиры, строительство дачи, передача во временное использование автотранспорта и т.д.

Важно и то, что получением и дачей взятки теперь считается оконченным «с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей». Например, с момента перечисления ему с его же согласия на электронный кошелек или банковский счет первого «транша» взятки.

Кроме того, владелец переданных ценностей любого характера теперь несет полную ответственность за дачу взятки или коммерческий подкуп. При этом он не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение своих ценностей.

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