«Качалась мебель, потрескались стены»: на Алтае произошло ощутимое землетрясение

Около 11:10 жители Республики Алтай почувствовали подземные толчки. У многих жильцов многоэтажек закачалась мебель, у кого-то потрескались стены и кафель, пишут «Новости Горного Алтая». О землетрясении сообщили и жители Алтайского края.

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался на Айгулакском хребте, который находится на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. Магнитуда составила 5,3.

Толчки почувствовали жители Горно-Алтайска, Маймы, Улаганского, Онгудайского, Усть-Канского и Чемальского районов:

«В городе прямо сильно шатануло, в районе кирзавода, аж даже стены потрескались кафель тоже».

«Мебель ходуном, страшно».

«Я в Турочаке минут 5 назад наблюдала как зашевелилась стенка, все дверки ходуном ходили и еще минуты 2 все ручки болтались»,

«Да вообще ужасно, в селе Инегень тоже».

Также землетрясение ощутили и в Алтайском крае — в Бийске и ближайших районах, в Белокурихе и Барнауле. «Хорошо так тряхануло», — отзываются бийчане.

Как сообщили altapress, ru в краевом главке МЧС, магнитуда, по их данным, составила 6,8.