«Качалась мебель, потрескались стены»: на Алтае произошло ощутимое землетрясение

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался на Айгулакском хребте, который находится на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. Магнитуда составила 5,3.
Толчки почувствовали жители Горно-Алтайска, Маймы, Улаганского, Онгудайского, Усть-Канского и Чемальского районов:
«В городе прямо сильно шатануло, в районе кирзавода, аж даже стены потрескались кафель тоже».
«Мебель ходуном, страшно».
«Я в Турочаке минут 5 назад наблюдала как зашевелилась стенка, все дверки ходуном ходили и еще минуты 2 все ручки болтались»,
«Да вообще ужасно, в селе Инегень тоже».
Также землетрясение ощутили и в Алтайском крае — в Бийске и ближайших районах, в Белокурихе и Барнауле. «Хорошо так тряхануло», — отзываются бийчане.
Как сообщили altapress, ru в краевом главке МЧС, магнитуда, по их данным, составила 6,8.