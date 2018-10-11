Кадыров приказал немедленно приехать в Грозный чеченцу, который оскорбил незнакомца и заснял это на видео

Глава региона извинился перед молодыми людьми, которых задел поступок уроженца Чечни, и попросил читателей помочь найти автора ролика. Рамзан Кадыров лично обратился к нему:

Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!