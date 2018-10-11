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Кадыров приказал немедленно приехать в Грозный чеченцу, который оскорбил незнакомца и заснял это на видео

Рамзан Кадыров потребовал, чтобы чеченец, который бросил банку в незнакомого парня в метро и заснял это на видео, немедленно приехал в Грозный. Глава Чечни написал об этом в своем Telegram-канале, сообщает Lenta.ru.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
vk.com/ramzan

Глава региона извинился перед молодыми людьми, которых задел поступок уроженца Чечни, и попросил читателей помочь найти автора ролика. Рамзан Кадыров лично обратился к нему:

Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!

Что за ролик, на который возмутился Рамзан Кадыров и приказал «герою» прехать в Грозный
Жизнь

Рамзан Кадыров прокомментировал и то, что автор ролика, который кидает банку в незнакомца, на видео просит сказать «Ахмат-сила»: «Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу „Ахмат“, к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить „Ахмат-Сила“».

По словам Кадырова, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться.

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