Как чувствуют себя дети после отравления в лагере, рассказали в алтайском минздраве

В Минздраве Республики Алтай рассказали о состоянии детей, который отравились в лагере в Шебалинском районе.

Гастроэнтерическое заболевание зафиксировано у 67 детей и двоих взрослых.

Всем больным оказали медицинскую помощь. У них обнаружена легкая степень заболевания. Всех заболевших изолируют на время, чтобы продолжить наблюдение за их состоянием.

"Медицинские работники обследовали всех отдыхающих в лагере детей. Новых случаев на данный момент не выявлено", - сообщают в ведомстве.

Напоминаем, что инцидент произошел в оздоровительном лагере "Горный орленок" в Республике Алтай. По данным ведомства, с 26 по 29 июля в летнем лагере возле села Камлак к врачу обратилось 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с жалобами на боли в животе. У всех выявили признаки кишечной инфекции.