Как Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП. Версии известных адвокатов

Уголовное дело
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Артист обвиняется по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Данная статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Арест дома
По словам звездного адвоката Сергея Жорина, наказание может быть вынесено и ниже этой планки, то есть менее пяти лет. Нахождение под домашним арестом, как он отмечает, в случае с Ефремовым будет засчитано как отбытие наказания, пишет ura.ru.
«Предполагаю, что будет назначено наказание, но он отбудет его уже к моменту вынесения приговора. Пандемия, экспертизы — следствие затянется», — считает эксперт.
Он также подчеркнул, что на смягчении наказания могут сказаться различные обстоятельства. К ним можно отнести отсутствие судимости, признание вины, возмещение материального морального ущерба родственникам погибшего, мнение потерпевших.
Суд также может принять во внимание характеристики и ходатайства со стороны известных артистов, а также заслуги самого Ефремова.
УДО
Адвокат Алексей Лунев заявил, что Ефремова, вероятнее всего, ждет реальное наказание. Однако он не исключил, что артист может и быть освобожден условно-досрочно (УДО).
«Возможно, что следствие будет долго длиться, а он все это время будет находиться под домашним арестом и таким образом отсидит срок, который ему будет назначен. Либо при хорошем поведении сможет уйти по условно-досрочному освобождению, если отсидит больше половины срока», — уверен эксперт.
Показательный процесс
С другой стороны, эксперты сошлись во мнении, что процесс против Ефремова может стать и показательным, в таком случае его ждет реальное лишение свободы.
Что произошло
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения и протаранил автомобиль Lada.
Водителя отечественного авто, 58-летнего мужчину с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он скончался утром 9 июня.
Михаил Ефремов признал свою вину.