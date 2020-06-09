Как Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП. Версии известных адвокатов

Актер Михаил Ефремов, который в пьяном состоянии устроил в центре Москвы ДТП, повлекшее гибель человека, может избежать реального наказания. Во всяком случае так считают некоторые адвокаты.

Уголовное дело

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Артист обвиняется по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Данная статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Арест дома

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, наказание может быть вынесено и ниже этой планки, то есть менее пяти лет. Нахождение под домашним арестом, как он отмечает, в случае с Ефремовым будет засчитано как отбытие наказания, пишет ura.ru.

«Предполагаю, что будет назначено наказание, но он отбудет его уже к моменту вынесения приговора. Пандемия, экспертизы — следствие затянется», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что на смягчении наказания могут сказаться различные обстоятельства. К ним можно отнести отсутствие судимости, признание вины, возмещение материального морального ущерба родственникам погибшего, мнение потерпевших.

Суд также может принять во внимание характеристики и ходатайства со стороны известных артистов, а также заслуги самого Ефремова.

УДО

Адвокат Алексей Лунев заявил, что Ефремова, вероятнее всего, ждет реальное наказание. Однако он не исключил, что артист может и быть освобожден условно-досрочно (УДО).

«Возможно, что следствие будет долго длиться, а он все это время будет находиться под домашним арестом и таким образом отсидит срок, который ему будет назначен. Либо при хорошем поведении сможет уйти по условно-досрочному освобождению, если отсидит больше половины срока», — уверен эксперт.

Показательный процесс

С другой стороны, эксперты сошлись во мнении, что процесс против Ефремова может стать и показательным, в таком случае его ждет реальное лишение свободы.

Что произошло

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения и протаранил автомобиль Lada.

Водителя отечественного авто, 58-летнего мужчину с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он скончался утром 9 июня.

Михаил Ефремов признал свою вину.