9 января
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Происшествия

Как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец

Россиянин в беседе с РЕН ТВ описал полет в самолете авиакомпании «ИрАэро» с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло».

Ан-26, левый борт.
Ан-26, левый борт.
Герман Ромашов, СС0

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.

Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло.

Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.

В Якутске на момент вылета было минус 35−38 градусов, а на высоте температура была еще ниже, пишет Lenta.ru.

Мужчина сообщил — в аэропорту всем пассажирам предложили успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты.

Борт выполнял рейс из якутского Магана в Магадан.

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