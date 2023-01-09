Как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.
Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло.
Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.
В Якутске на момент вылета было минус 35−38 градусов, а на высоте температура была еще ниже, пишет Lenta.ru.
Мужчина сообщил — в аэропорту всем пассажирам предложили успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты.
Борт выполнял рейс из якутского Магана в Магадан.
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